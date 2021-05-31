Москва, , 08:09 — REGNUM За неделю рубль подорожал к доллару США на 0,61%, за май рубль укрепился на 2,74%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Национальная валюта получала поддержку от снижения геополитической напряженности между Россией и США, а также повышения нефтяных котировок.

Торги по рублевым парам 28 мая закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,43%, до 73,15 руб., евро/рубль — на 0,41%, до 89,22 руб., фунт/рубль — на 0,46%, до 103,90 руб.

Участники рынка ожидают встречи президента РФ Владимира. Путина и президента США Джо Байдена в середине июня.

Цены на нефть немного выросли 28 мая, поскольку сильные экономические данные по Штатам и ожидания восстановления спроса на энергоресурсы перевесили опасения по поводу увеличения поставок иранской нефти.

Сегодня, 31 мая, нефть марки Brent стоит $69,08 за баррель. Трейдеры готовы тестировать психологический уровень $70, что позитивно скажется на российской валюте. По нефти ближайшая цель $75 за баррель.

В США и Британии биржи закрыты по случаю национальных праздников. Для рубля внешний фон позитивный.

По паре доллар/рубль сохраняется цель на уровне 72,65. При одновременном ослаблении доллара и повышении цен на нефть в июне можно рассмотреть укрепление рубля до 70 за доллар.

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