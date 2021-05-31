Москва, 31 мая, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Система всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Иван Шилов ИА REGNUM SWIFT

«Пока, как мы понимаем, об этом речи не идет, но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо, — сказал Биричевский в интервью РИА Новости. — Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время».

По словам дипломата, согласно международному праву данные ограничения может вводить только легитимный орган — Совбез ООН.

Читайте также: Критично, но не трагично — об отключении России от SWIFT

Поэтому инициативы ряда государств нельзя назвать санкциями, это скорее «барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене», добавил он.

«Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту «санкционную спираль», — резюмировал Биричевский.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность отключения России от SWIFT обсуждается на Западе постоянно как одна из возможных ограничительных мер. При этом каждый раз встает вопрос о целесообразности этого отключения, ведь SWIFT — это международный кооператив, который получает определенную выгоду от работы в России, к тому же в стране есть свои системы межбанковской передачи данных, которые легко заменят SWIFT.

Предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска после предложения Европарламента отключить РФ от SWIFT призвал быстрее внедрять в оборот цифровой рубль. Предприниматель подчеркнул, что особенно быстро нужно сделать это для обеспечения экспортно-импортных расчётов.

Читайте также: Путин высоко оценил работу финансовой системы РФ