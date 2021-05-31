В МИД заявили о подготовке России к отключению от SWIFT
Москва, 31 мая, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Система всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
По словам дипломата, согласно международному праву данные ограничения может вводить только легитимный орган — Совбез ООН.
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Поэтому инициативы ряда государств нельзя назвать санкциями, это скорее «барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене», добавил он.
Как сообщало ИА REGNUM, возможность отключения России от SWIFT обсуждается на Западе постоянно как одна из возможных ограничительных мер. При этом каждый раз встает вопрос о целесообразности этого отключения, ведь SWIFT — это международный кооператив, который получает определенную выгоду от работы в России, к тому же в стране есть свои системы межбанковской передачи данных, которые легко заменят SWIFT.
Предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска после предложения Европарламента отключить РФ от SWIFT призвал быстрее внедрять в оборот цифровой рубль. Предприниматель подчеркнул, что особенно быстро нужно сделать это для обеспечения экспортно-импортных расчётов.
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