Джакарта, , 08:08 — REGNUM Один из пассажиров загоревшегося в Индонезии судна КМ Karya Indah числится пропавшим без вести, сообщает Detik.

На месте происшествия спасательная группа получила известие о пропаже одного из пассажиров. Ведутся поиски.

Управление порта Тернате подтвердило, что количество пассажиров на корабле KM Karya Indah отличается от указанного в манифесте. По данным манифеста, на борту находился 181 пассажир.

«Сейчас список обновляется, 277 пассажиров, есть также данные о 290 пассажирах. Мы все еще ищем ошибки в данных», — отметили в управлении порта.

Пассажирское судно загорелось в водах группы островов Сула на пути из порта Тернате в порт Санана 29 мая 2021 года.

KM Karya Indah — это пассажирское судно вместимостью 300 человек. Причина пожара на корабле выясняется.

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