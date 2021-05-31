Турочакский район, Алтай, , 08:07 — REGNUM Спасатели в Республике Алтай продолжают мониторить паводковую ситуацию с помощью беспилотника. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, повышение уровня воды наблюдается в Телецком озере и в реке Бия.

«Повышение уровня воды в озере будет отмечаться в районе села Яйлю и на реке Бия в районе села Кебезень. Возможно достижение опасных отметок 480 и 606 см, подтопление прибрежных низменных участков местности, выход воды на дорогу», — отметили в управлении.

Местным жителям рекомендовано подготовиться к возможному ухудшению обстановки и эвакуации. Животноводов призвали заранее отогнать домашних животных в безопасные места.