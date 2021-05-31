Благовещенск, , 08:07 — REGNUM В Приамурье завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Сковородино, которого обвиняют в иных насильственных действиях, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, совершенных из хулиганских побуждений, а также в хулиганстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в региональном СУ СКР.

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Обвиняемый являлся тренером-преподавателем школы. 20 сентября 2020 года он потребовал от группы несовершеннолетних покинуть пришкольную спортивную площадку. Следствие полагает, что значимого повода для этого не было. Подростки отказались выполнить его требование. Тогда тренер взял в школьном тире пневматическую винтовку и выстрелил в несовершеннолетних. Двое подростков получили физическую боль.

Уголовное делов в ближайшее время будет передано для рассмотрения по существу в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 2021 года выпускник гимназии №175 Казани устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибла сотрудница гимназии и несколько детей.