Уфа, , 08:12 — REGNUM Проект закона «О внесении изменений и дополнений в конституцию республики Башкортостан» внес в местный парламент глава региона Радий Хабиров. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

«Соответствующие рекомендации были подготовлены комиссией по разработке предложений о внесении изменений в конституцию республики Башкортостан и законодательство республики Башкортостан в связи с принятием поправок к Конституции Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что члены комиссии внесли свыше 170 предложений, 32 из которых касаются изменений в законы Башкирии, а 144 — в республиканскую конституцию.

«Предлагаемые изменения в конституцию республики Башкортостан направлены на укрепление института брака как союза мужчины и женщины, сохранение традиционных семейных ценностей, воспитание патриотизма, создание условий для развития детей и молодежи, формирование ответственного отношения к здоровью, сохранение культурной самобытности народов республики Башкортостан, защиту исторической правды, обеспечение солидарности и преемственности поколений, развитие местного самоуправления, обеспечение единства публичной власти», — приводит слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что проектом закона семейное воспитание и дети провозглашаются приоритетом республиканской государственной политики.

«Закрепляется право каждого на вознаграждение за труд в размере не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Вводятся положения об адресности социальной поддержки, индексации социальных пособий и других выплат», — пояснил Толкачев.

В документе предлагается внести в региональную конституцию положения о поддержке преемственности и солидарности поколений, сохранении памяти предков. Проект закона также предусматривает создание госреестра национального наследия региона, который включает уникальные объекты природного, исторического, культурного, духовного наследия.

«В документе содержится продиктованное поправками к Конституции Российской Федерации положение об упразднении с 1 января 2023 года Конституционного суда республики Башкортостан. Вместе с тем предусматривается создание государственным собранием Конституционного совета республики Башкортостан», — говорится в сообщении.

Законопроект уточняет требования к кандидатам на должность главы региона: главой Башкирии может быть гражданин РФ, который достиг 30-летнего возраста, постоянно проживает в России и не имеет иностранного гражданства, вида на жительство или иного документа, который дает право на постоянное проживание за границей. Главе Башкирии также запрещено иметь счета (вклады) и открывать их, хранить деньги и ценности в иностранных банках за пределами РФ.

Часть поправок касается вопросов организации местного самоуправления.

«Окончательно законодательство нашей республики будет приведено в соответствие с обновленной Конституцией после принятия ряда федеральных нормативных правовых актов в первую очередь по вопросам организации публичной власти», — пояснил Толкачев.