Гонконг, Китай, , 08:04 — REGNUM Специальную лотерею только для прошедших вакцинацию от COVID-19 предложили запустить власти Гонконга. Об этом 31 мая сообщает издание South China Morning Post.

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Одна из девелоперских компаний организовала лотерею для полностью вакцинированных жителей Гонконга, главным призом в которой станет новая квартира стоимостью $1,4 млн. Ещё 20 человек получат банковские карты на сумму $13 тыс. Руководство международного аэропорта Гонконга будут разыгрывать 60 тыс. авиабилетов среди своих сотрудников и жителей города, получивших два компонента вакцины от коронавируса.

Власти Гонконга предоставляют госслужащим, согласившимся сделать прививку от COVID-19 два оплачиваемых выходных дня дополнительно. При этом жители Гонконга могут привиться от коронавируса полностью бесплатно, препаратами германской компании BioNTech и китайской компании Sinovac.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Гонконга приняли решение отложить обязательную вакцинацию от COVID-19 трудовых мигрантов.

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