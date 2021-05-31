Вашингтон, , 08:25 — REGNUM В случае, если происхождение COVID-19 не будет обстоятельным образом изучено, человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32. Об этом 31 мая заявил американский ученый и один из экспертов по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез в эфире телеканала NBC News.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Это третья крупная эпидемия или пандемия коронавируса в XXI веке (после SARS и MERS) … Нынешняя — третья по счету. Мать-природа говорит нам о том, что случится: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19», — сказал Хотез.

Также ученый отметил, что нужно провести исследование «вспышки коронавируса», для чего, по его мнению, необходимо направить в китайский город Ухань, в котором началась эпидемия, вирусологов, эпидемиологов и других специалистов, чтобы они на месте собирали данные и необходимые образцы.

Вместе с тем эксперт добавил, что без сотрудничества с Китаем в данном вопросе сведения о происхождении SARS-CoV-2 было бы получить трудно.

Отметим, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день на планете Земля выявлено в общей сложности 170 189 835 носителей коронавирусной инфекции за все время пандемии.