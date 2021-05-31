Кёльн, Германия, , 08:03 — REGNUM Московский ЦСКА проиграл итальянскому «Милану» в матче за третье место баскетбольной Евролиги со счётом 73:83.

Самым результативным игроком матча стал форвард ЦСКА Торнике Шенгелия, набравший 18 очков. У «Милана» по 14 очков набрали Владимир Мицов и Серхио Родригес.

Таким образом, ЦСКА остался без медалей Евролиги. Ранее в полуфинальном матче «армейцы» проиграли турецкому клубу «Анадолу Эфес» со счётом 86:89.

«Финал четырёх» Евролиги прошёл в немецком Кёльне при пустых трибунах.

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