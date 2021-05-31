Санкт-Петербург, , 08:02 — REGNUM В первом квартале 2021 года смертность в Санкт-Петербурге увеличилась на 38,3%, в Ленинградской области смертность возросла на 36,2%, по сравнению с аналогичными периодами 2020 года. Как сообщает Петростат, за январь-март 2021 года смертность в Петербурге превысила рождаемость в 1,7 раза, в Ленобласти — в 2,5 раза.

За первые три месяца текущего года численность населения уменьшилась в Санкт-Петербурге на 2,3 тыс. человек, а в Ленинградской области увеличилась на 3,3 тыс. человек, прежде всего, за счет миграционного прироста. На 1 апреля 2021 года в Петербурге постоянно проживало 5 млн 382 тыс. человек, в Ленобласти — 1 млн 896 тыс. человек.

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«За январь-март текущего года в обмене с населением со странами СНГ в городе миграционный прирост составил 2917 человек, а в области — 1206 человек», — отметили в Петростате.

Наибольшее число новых жителей прибыло в Санкт-Петербург с территории Украины, Киргизии, Молдавии и Белоруссии. В Ленинградскую область — с территории Украины и Таджикистана.

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