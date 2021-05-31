Москва, , 08:06 — REGNUM В понедельник, 31 мая, в столице России будет облачная погода с прояснениями, небольшие дожди. Температура воздуха в городе составит +14…+16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 1 июня в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха — +5…+7 °C. Ветер северо-восточный 6−11 м/с, ночью — также северо-восточный 2−7 м/с.

Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что дожди в российской столице прекратятся к 1 июня.

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