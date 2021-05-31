Чита, , 08:00 — REGNUM Павительство Забайкалья ваяло на контроль обеспечение безопасности школьников и учителей во время проведения единого государственного экзамена.

«Заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова проводила совещание с регионами по организации и сдачи единого государственного экзамена. С учётом поручений, которые были назначены на уровень субъектов РФ, прошу обеспечить взаимодействие региональных органов управления в сфере образования, здравоохранения и иных ведомств по вопросам безопасности при проведении ЕГЭ», — пояснил первый вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с трагедией, произошедшей 11 мая в Казани, где были расстреляны несколько учеников, губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил усилить меры безопасности на объектах, предназначенных для детей.

В 2021 году в Забайкальском крае ЕГЭ сдают более 5 тысяч выпускников школ.

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