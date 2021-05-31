Благовещенск, , 07:57 — REGNUM В Приамурье завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего предпринимателя, который незаконно оформил право собственности на муниципальную котельную города Свободный, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в региональном СУ СКР.

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Бизнесмен совместно со своим знакомым, используя подложные документы, а также подкупив чиновника, стал владельцем здания котельной. Ущерб, причиненный городу, оценивается в 7 млн рублей.

Дело после утверждения обвинительного заключения будет передано для рассмотрения по существу в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье суд приговорил бывшего начальника отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города Свободный к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 2,6 млн рублей.