Лос-Анджелес, США, , 07:56 — REGNUM Пол Уолтер Хаузер не согласился с критиками, которые посчитали фильм Disney «Круэлла» слишком мрачным и резким, и заявили, что его лучше не показывать детям. Об этом 31 мая сообщает портал Screen Rant.

«Людей раздражает, что это резкий и мрачный фильм. Нет, это не так. Вы не видите, как собак превращают в шубы», — сказал Хаузер, добавив, что «Круэлла» представляет собой приключенческую криминальную комедию, в которой «много любви».

Актёр также заявил, что если кому-то не нравятся Эмма Стоун и Эмма Томпсон, то таким людям, возможно, стоит «проверить пульс».

В США премьера фильма «Круэлла» режиссёра Эндрю Ганна состоялась 28 мая 2021 года. В России его начнут показывать 3 июня 2021-го. Пол Уолтер Хаузер исполнил в картине роль Хораса Бякина — подручного Круэллы и брата Джаспера Бякина (Джоэл Фрай).

Читайте ранее в этом сюжете: Дуэйн Джонсон опубликовал новый постер фильма «Круиз по джунглям»