Екатеринбург, , 07:55 — REGNUM Задержанный за стрельбу по людям 48-летний Сергей Б. ранее был сотрудникам милиции. Об этом пишут СМИ.

По данным Е1.ru, этот гражданин был сотрудником патрульно-постовой службы. Служил он до 2011 года. Также за его плечами были командировки в Чечню. Имел мужчина и награды.

Как сообщало ИА REGNUM, стрельбу он устроил 30 мая с балкона своей квартиры на улице Бородина в микрорайоне Химмаш. Ранение в живот получила девятилетняя девочка. Также оказался ранен сотрудник Росгвардии.

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