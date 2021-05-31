Оренбург, , 07:57 — REGNUM В Оренбургской области подвели предварительные итоги праймериз «Единой России». Как сообщает региональное отделение партии, во внутрипартийном голосовании приняли участие 161 330 выборщиков — 11% от общего числа избирателей в регионе.

В Оренбурге по сравнению с 2020 годом, когда электронное предварительное голосование впервые проходило только в областном центре, количество проголосовавших горожан увеличилось вдвое — до 37 тысяч оренбуржцев.

На сайте pg.er.ru обнародованы результаты предварительного голосования «Единой России». По партспискам лидирует заведующая кардиологическим отделением второй областной больницы, врач-кардиолог Светлана Быкова — 69 024 голоса. Спикер Заксобрания Оренбургской области Сергей Грачёв — на втором месте (67 257 голосов), следом идет глава Оренбурга Владимир Ильиных (64 511), начальник Оренбургского Президентского кадетского училища Татьяна Машковская набрала 32 027 голосов.

Результаты предварительного голосования в Госдуму по одномандатным округам не стали неожиданностью. По Оренбургскому округу победил депутат Заксобрания Андрей Аникеев, по Бугурусланскому району — секретарь регионального отделения партии Олег Димов, по Орскому — депутат Госдумы Виктор Заварзин.

Добавим, праймериз «Единой России» проходили с 24 по 30 мая. Списки кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Госдуму, утвердят на партсъезде 19 июня в Москве.

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