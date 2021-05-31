Улан-Удэ, , 07:55 — REGNUM В Бурятии суточный прирост случаев заражения коронавирусом впервые за долгое время превысил 90. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки диагноз подтвердился у 92 человек.

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Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии, таким образом, достигло 38 590. К настоящему времени от COVID-19 выздоровели 37 017 человек, в том числе 44 за последние сутки. В стационарах и на дому лечатся 677 пациентов, 33 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 636 коек: занято — 550, свободно — 86 коек. Занятость коечного фонда составляет 86,5%», — отметили в штабе.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончался один человек, а всего жертвами коронавируса в регионе стали 896 жителей.