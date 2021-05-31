Барнаул, , 07:54 — REGNUM Высказывание президента РФ Владимира Путина о нецелесообразности обязательной вакцинации от коронавируса поддерживает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Корреспонденту ИА REGNUM он также пояснил:

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

«Всё дело в недостаточной изученности напряженности и продолжительности формируемого иммунитета, в связи с чем не является окончательно выясненной должная периодичность вакцинации.

Также сдерживающим фактором является отсутствие угрозы существования народа, эпидемия не влечет высокую летальность. Вдобавок ко всему очень хорошо себя зарекомендовали простые меры профилактики заражения — использование масок и увеличение дистанции общения. Все это делает введение обязательной вакцинации чрезмерным по масштабам и экономическим затратам мероприятием».

Читайте также: Врач пояснил, когда понадобится обязательная вакцинация от COVID-19

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что вакцинация от коронавирусной инфекции должна остаться добровольной президент России Владимир Путин заявил 26 мая на совещании по экономическим вопросам.

Читайте также: Путин заявил о нецелесообразности обязательной вакцинации