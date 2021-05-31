Уфа, , 07:54 — REGNUM Один человек погиб, еще четыре человека получили травмы в результате ДТП на трассе в Башкирии. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 30 мая в Архангельском районе. Автомобиль «Лада Приора», за рулем которого находился 36-летний мужчина, двигался по автотрассе Уфа — Инзер — Белорецк. На 61 км этой дороги он столкнулся со встречным автомобилем Mitsubishi Lancer, под управлением 50-летнего жителя Уфы.

Отмечается, что в этом ДТП получил не совместимые с жизнью травмы 57-летний пассажир отечественной легковушки. Водитель этого автомобиля с травмами доставлен в медучреждение. Кроме этого, получили травмы и госпитализированы 45-летняя и 36-летняя женщины, а также 46-летний мужчина, которые ехали в автомобиле Mitsubishi Lancer.

«Известно, что ДТП произошло в условиях дождя на затяжном повороте», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате ДТП пострадали пять человек.