Чита, , 07:46 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться относительно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 31 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 43 228, причём 102 из них обнаружили за выходные дни, 29−30 мая 2021 года.

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Вместе с тем 41 665 пациентов (+38 за выходные дни) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 836 человека (+2 за выходные дни).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 43 находятся в тяжёлом состоянии (-1 за выходные дни), 13 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-4 за выходные дни).

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