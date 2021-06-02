Чебоксары, , 05:28 — REGNUM В Чувашии на благотворительные средства отремонтирована столовая в летнем лагере для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Чебоксарской ГЭС.

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Помощь оказана Новочебоксарскому социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних, где на каникулах отдохнут около 200 детей-инвалидов, дети из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей. За счёт благотворительной программы энергетиков здесь отремонтирована столовая, обновлена сантехника и установлены энергосберегающие светильники. Ранее для столовой была закуплена новая мебель и диспенсеры.

Всего в 2021 году ГЭС выделила на благотворительные цели 3 млн рублей, из которых 2 млн рублей направлено на поддержку детей. В том числе помощь получают специализированные дошкольные учреждения, детская хоккейная команда «Сокол» и двукратный чемпион России по авиамоделизму — юношеский клуб «Чайка», для которого достраивается кордодром.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Новочебоксарске после вмешательства главы Чувашии Олега Николаева возобновились работы на детском кордодроме, который предназначен для тренировочных полётов кордовых моделей самолётов.

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