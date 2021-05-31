Иркутск, , 07:41 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2573 человек, причём 16 из них погибли только за выходные дни, 29−30 мая 2021 года.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 31 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 69 986 человек (+335 за выходные дни). Госпитализированы 1188 (+ 60 за выходные дни).

Выздоровели 68 009 пациентов (+281 за выходные дни). Ещё 279 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за выходные дни).

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