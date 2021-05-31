Владивосток, , 07:43 — REGNUM Главной обсуждаемой новостью Приморья 31 мая стала информация в СМИ и телеграм-каналах об обысках в жилых и нежилых помещениях, принадлежащих бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку. При этом на 14:30 по местному времени, на официальном сайте СУ СК РФ По Приморскому краю никакой информации о следственных мероприятиях по поводу Гуменюка опубликовано не было.

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СМИ пишут об обысках, ссылалась на свои источники.

«Обыски проводятся в двух местах. Пока без конкретики», — сообщила «Ъ» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Приморью Аврора Римская.

Добавляется, что Олег Гуменюк пока не задержан.

В телеграм-каналах обсуждается версия, что силовики ждали с обысками до момента окончания праймериз «Единой России».

Основную роль отводят и полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу, как «паровозу"-единороссу на предстоящих выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в коттедже Олега Гуменюка прошли обыски.

Подробности операции не разглашаются, но при этом известно, что обыски могут быть связаны с махинациями с местами на кладбище.