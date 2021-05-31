Тайбэй, , 07:36 — REGNUM На выставке Computex 2021 Intel объявила, что её новый флагманский процессор 11-го поколения Core i7−1195G7 U-серии (U — ультрамобильный) сможет достичь частоты 5 ГГц на одном ядре. Об этом 31 мая сообщает портал Engadget.

Производитель пояснил, что такую частоту четырёхъядерный и восьмипоточный процессор сможет взять благодаря использованию технологии Intel Turbo Boost Max 3.0. Издание отметило, что, таким образом, ультрабуки и другие компактные ПК, наконец, смогут преодолеть барьер в 5 ГГц.

Intel также анонсировала свой новый сетевой 5G-модуль формата M.2, который был разработан совместно с MediaTek. Ожидается, что он появится в конце 2021 года в ноутбуках от Acer, ASUS, HP и других.

Напомним, выставка достижений в области информационных и компьютерных технологий Computex 2021 открылась сегодня, 31 мая 2021 года, завершится она 30 июня 2021-го. В этот раз организаторы решили провести её в онлайн-формате.

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