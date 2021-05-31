Екатеринбург, , 07:35 — REGNUM Открывший огонь по людям 48-летний житель Екатеринбурга Сергей Б. ранее уже устраивал пальбу. Об этом пишут СМИ.

Как рассказал порталу Е1.ru его бывший коллега, это произошло в 2017 году. Тогда никто не пострадал. Примечательно, что, по данным издания, оружие у стрелявшего не изъяли.

Как сообщало ИА REGNUM, этот гражданин устроил стрельбу 30 мая из дома на улице Бородина. Пострадали девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. После штурма квартиры стрелок был задержан.

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