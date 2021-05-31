Барнаул, , 07:35 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 31 мая 2021 года от коронавируса привились 248 271 человек (+ 3375 за выходные дни). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что 49 524 человек получили первую прививку (+ 913 за выходные дни) и 198 747 человек (+ 2462 за выходные дни) полностью привиты.

Всего в регион поступило уже 302 877 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции (на 2430 комплектов больше, чем по состоянию на 28 мая).

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