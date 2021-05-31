Бузулук, Оренбургская область, , 07:32 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области проводится доследственная проверка по факту травмирования подростка на железнодорожной станции. Парню 2004 года рождения оторвало ногу. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Несчастный случай произошел днем 30 мая на тупиковом пути общего пользования станции Бузулук при осуществлении погрузки зерна в грузовые вагоны, принадлежащие ООО «Петрохлеб-Кубань». По предварительным данным, юноша занимался погрузкой зерна, при этом трудовые отношения с компанией не были оформлены документально.

Надзорное ведомство проверяет исполнение трудового законодательства в деятельности ООО «Петрохлеб-Кубань», а также законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.