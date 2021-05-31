Санкт-Петербург, , 07:35 — REGNUM Количество активно больных COVID-19 в Санкт-Петербурге, по данным на 30 мая, составляет 18 076 человек. За неделю таких пациентов стало больше на 10,49%, сообщили в городском оперативном штабе.

Машины скорой помощи у больницы им. Боткина Дарья Драй © ИА REGNUM

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Из этого числа 3998 человек находятся в стационарах (+7,65% за неделю), еще 14 078 человек — на амбулаторном лечении (+11,32% за неделю). Речь идет только о тех, у кого ковид уже подтвержден лабораторно.

За последние сутки, 30 мая, в Петербурге на 5,23% увеличилась госпитализация взрослых с ковидом и подозрением на него: в больницы доставили 443 человека. По сравнению с прошлым воскресеньем, число регистраций новых случаев COVID-19 в медучреждениях выросло на 25,21%.

В Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуто 6142 койки, 16,8% из них свободны.

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