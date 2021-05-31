Абакан, , 07:30 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявили у 30 человек, после COVID-19 выздоровели 11 жителей региона. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 мая в правительстве республики.

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С начала 2021 года в Хакасии подтверждено 5593 случая заражения коронавирусом, выздоровели 5117 человек.

Ещё два пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались в Хакасии — 57-летняя и 60-летняя женщины. С начала года в регионе умерли 187 пациентов с коронавирусом.

Напомним, 30 мая в Хакасии было выявлено 28 носителей коронавируса, выздоровел один человек.

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