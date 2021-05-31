Благовещенск, , 07:28 — REGNUM В Приамурье суд приговорил бывшего начальника отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации города Свободный к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере 2,6 млн. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в региональном СУ СКР.

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Следствие доказало в суде, что чиновник выдал предпринимателю разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, строительство которого на самом деле не производилось. Земельный участок с «мифическим» объектом был также незаконно выведен из муниципальной собственности. На самом дела на этом месте располагаются здание и сооружение дымохода муниципальной котельной. Но при участии чиновника было зарегистрировано право собственности на административное здание и складские помещения.

Осужденный за свои услуги получил взятку в сумме 1,3 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств в образовательном учреждении.