Барнаул, , 07:28 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 31 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3233 человека, причём 26 из них добавили в сводку за выходные дни, 29−30 мая 2021 года.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 460 человек, +62 за выходные дни) и ОРВИ (30 217 человек, +102 за выходные дни).

Тяжелобольных насчитывается 143 (-3 за выходные дни), из них 53 подключен к аппаратам ИВЛ (+2 за выходные дни). С начала учебного года коронавирус выявлен у 2534 ребёнка (+13 за выходные дни).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (51 640 человек, +177 за выходные дни) новый вирус победили 46 552 человека (+153 за выходные дни).

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