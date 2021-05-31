Бразилиа, , 07:26 — REGNUM Обещание не заниматься разработкой месторождений полезных ископаемых в резервациях без согласия индейцев племени яномами дал президент Бразилии Жаир Болсонару. Видеозапись встречи бразильского лидера с главами индейских общин была опубликована 30 мая в Twitter политика.

«Да свершится ваша воля! Если вы не хотите добычи ископаемых, её не будет», — так объявил Болсонару на встрече с коренными жителями Южной Америки. Глава Бразилии отметил, что в регионе, который занимают джунгли реки Амазонки есть множество других племён, которые заинтересованы в развитии сельского хозяйства и в добыче полезных ископаемых на территории их резерваций. По мнению Болсонару, это желание тоже нужно уважать.

Бразильский лидер пояснил, что внесения изменений в законодательство страны с целью разрешить свободное хозяйственное использование земель коренного населения тем, кто не имеет отношения к их общинам, производиться не будет.

Ранее Болсонару неоднократно призывал индейцев из числа коренных племён интегрировать в современное общество, чтобы они стали «подлинными хозяевами своих земель».