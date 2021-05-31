31 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Оренбуржцы в соцсетях активно обсуждают тему благоустройства и руководства городом и надеются, что еще настанет время прямых выборов

Наталья Хомутова, , 09:44 — REGNUM В Оренбурге на центральном городском пляже появились лежаки с навесами, которые не защищают от солнца. Горожане активно, оживленно дискутируют по этому поводу в соцсетях, затрагивая и тему обысков в доме главы Оренбурга Владимира Ильиных, лечения чиновника и руководства муниципалитетом.

Оренбург Иван Шилов © ИА REGNUM

Пользователи интернета публикуют фото лежаков на пляже с комментарием «Красиво, дорого, богато, бессмысленно…». Подписчики соцсетей вспоминают время, когда на набережной в рамках благоустройства по нацпроекту впервые были установлены перголы. Тогда многие оренбуржцы критично отнеслись к таким объектам, резонно заметив, что они не спасут от зноя. И вот подобные сооружения появились снова.

«На что уходят народные деньги», — оставила комментарий Марина Б.

«Ну все это, пока Ибрагимова (глава министерства архитектуры Оренбуржья Наталья Ибрагимова — ред.), не кончится», — считает Дмитрий У.

«Так вот оно как выглядит — это проклятье Ибрагимовой», — отмечает другой пользователь.

«Но от Паслера (губернатор Оренбуржья Денис Паслер — ред.) с Ильиных это уже не отвлекает. Наоборот. Будет дополнительный срок», — прокомментировал ситуацию еще один оренбуржец.

Член городской Общественной палаты журналист Владимир Беребин в своем аккаунте соцсети задает вопросы: «Куда уехал лечиться Ильиных и кто руководит городом?».

Владимир Беребин Vk.com

Галина Е. в ответ оставила запись: «Задайте вопрос по другому: Кто подписывает все документы в администрации? На каком основании и кто уполномочил этих «чинов» распоряжаться бюджетом города и админресурсом, если мэра назначила небольшая группа людей?».

»Вы совершенно правы. Сегодня я хочу услышать от этой группки людей, по сути всучивших нам Ильиных под своё поручительство: куда делся ваш порученец и что за бардак творится в городе?» — соглашается Беребин.

«Можно работать вахтовиком на буровых в Сибири. А вот быть мэром-вахтовиком… Что-то свежее», — недоумевает Влад Л.

Пользователи отмечают, что градоначальник управляет городом дистанционно, и такой способ можно было использовать, не уезжая из Екатеринбурга.

«Это издевательство над людьми. Комсомольство в худшем его значении. Городу нужны прямые выборы мэра», — считает один из комендантов.

Подписчики пабликов в соцсетях, обсуждая тему болезни и лечения Владимира Ильиных в период обысков в его доме, придерживаются мнения, что чиновник должен лечиться в городе, которым управляет.

Владимир Ильин



Orenburg.ru

«Ну что, человек не может приболеть? А заодно вывезти то, что не нужно видеть правоохранительным органам!» — иронизируют горожане.

Владимир Беребин отметил — от чего именно лечится Ильиных — его личное дело. Однако оренбуржцы вправе спросить: а почему не здесь, не в Оренбурге? Как гражданин он имеет право самому выбирать место лечения, а как высшее должностное лицо Оренбурга имеет моральное обязательство «быть привязанным» к Оренбургу.

«Видимо, не стал загружать городскую медицину! Вот забота о горожанах!» — предполагает пользователь интернета.

«Город остался без никого. И тот заболел. Обидно, но по факту имеем то, что имеем. Эта сага никогда не закончится, пока вместо сити-менеджера у города не появится МЭР. С пропиской. Может быть, даже с земельным участком в городской черте. И, может быть, мы его даже сами выберем. Когда-нибудь», — оставила запись в своем аккаунте в соцсети журналист Татьяна Гавриш.

Журналист Татьяна Гавриш facebook.com

Добавим, что в конце мая в доме Владимира Ильиных в пригороде Оренбурга силовики провели обыски. Правоохранители мероприятие не комментировали. Градоначальник же в Instagram-аккаунте сообщил, что находится за пределами города, проходит курс лечения. Обвинения, требования и претензии правоохранители не предъявили.

Стоит отметить, уроженец Североуральска и бывший депутат Заксобрания Свердловской области Ильиных руководит городом с конца 2019 года. Оренбуржцы первоначально возлагали надежды на то, что варяг, оторванный от местных элит, встряхнет город и это станет стимулом для эффективного развития муниципалитета. Однако сейчас по факту годового правления горожане констатируют, что областной центр приходит в упадок, и выражают недовольство работой градоначальника. Все чаще в соцсетях говорят о коррупции.

Между тем Владимир Ильиных является участником праймериз «Единой России». Пользователи соцсетей говорят, что чиновник рвется в Госдуму.

«Таких там еще не было. С малюсенького городишки раз и за штурвал Орена (Оренбурга), два — и в Госдуму)))… Без таких там скучно», — считает Яна Ю.

На что Владимир Н. отвечает: «Это просто верх насмешки над избирательным законодательством и над народом».

»Мэром города должен быть местный, любящий свой город, где он провел свое детство, где его знают и чьим мнением он дорожит, а чиновнику на постоялом дворе, едущему в Белопристольную, оно ему надо?» — делает вывод Тамаз Ш.

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