Хабаровск, , 07:17 — REGNUM В Хабаровском крае на реках южных районов отмечается спад уровней воды от 6 до 20 см за сутки. Затоплены поймы реки Амур — гребень паводка с максимальным уровнем воды у города с отметкой до 400 см ожидается 31 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В результате сформировавшихся паводков в верхнем течении реки Амур, на реках Селемджа и Нора у Хабаровска к 10−11 июня ожидается достижение отметки до 450 см. Превышение отметки 450 см до середины июня не прогнозируется.

В зону возможного подтопления попадает до 17 населенных пунктов в пяти муниципалитетах: Хабаровск, Хабаровский, Нанайский, Амурский и Комсомольский районы, 25 приусадебных участков, свыше 280 дачных и земельных участков, 13 участков дорог. Подтопление жилых домов не прогнозируется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области на 28 мая вода ушла с большинства ранее затопленных участков дорог и приусадебных участков в двух районах — Серышевском и Сковородинском.