Санкт-Петербург, 31 мая, 2021, 07:14 — ИА Регнум. Сотрудник службы скорой помощи пострадал в ДТП на Невском проспекте Санкт-Петербурга вечером 30 мая, когда в медицинский реанимобиль марки Ford врезался двигавшийся во встречном направлении автомобиль BMW. В момент столкновения в машине скорой помощи находилась пациентка.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, водитель легкового автомобиля при выполнении манёвра перестроения в крайний левый ряд не справился с управлением, частично выехал на встречную полосу и столкнулся со «скорой» по касательной.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» в результате дорожной аварии пострадал 44-летний фельдшер, которого госпитализировали в Мариинскую больницу с гематомой голени и ушибом грудной клетки. Женщина, находившаяся в реанимобиле, не пострадала.