Барнаул, , 07:03 — REGNUM Печально известную администрацию Октябрьского района Барнаула возглавил бывший «автомобилист» и «спасатель» Юрий Асеев. Как сообщает 31 мая пресс-центр городской мэрии, его назначение состоялось после заседания Барнаульской городской Думы, где депутаты единогласно одобрили данную кандидатуру.

Из биографии нового главы известно, что высшее образование он получил в Алтайском политехническом институте им.И.И.Ползунова по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство». Общий трудовой стаж составляет более 34 лет, из них в течение 21 года проходил службу в государственной противопожарной службе МЧС России.

В органах местного самоуправления работает с 2015 года. В должности первого заместителя главы администрации Индустриального района Барнаула координировал деятельность управлений коммунального хозяйства, по строительству и архитектуре, административной комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, вакантным место главы Октябрьского района стало после того, как в феврале 2021 года был взят под стражу Сергей Овсянников. Он успел проработать всего три месяца и его обвинили в присвоении, растрате и мошенничестве, совершенных на прошлом месте работы.

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Ранее с должности главы Октябрьского района со скандалом уволился бывший первый заместитель начальника ГУВД по Алтайскому краю Вячеслав Новиков. В народе его называют алтайский «Ефрамов».

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