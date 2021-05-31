Вашингтон, , 07:01 — REGNUM Только обстоятельное изучение происхождения COVID-19 сможет уберечь человечество от возможного появления COVID-26 и COVID-32. Такое заявление сделал 31 мая американский ученый и эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез в эфире телеканала NBC News.

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Хотез напомнил, что эпидемия COVID-19 является третьей по счёту в XXI веке после эпидемий SARS и MERS. Избежать появления COVID-26 и COVID-32, по мнению учёного, возможно лишь в случае полного понимания происхождения коронавирусной инфекции. С этой целью эксперт предложил направить в первичный очаг появления инфекции, город Ухань группу вирусологов, эпидемиологов и других специалистов. Они будут собирать данные, которые приблизят к пониманию путей возникновения коронавируса SARS-CoV-2.

При этом Хотез отметил важность сотрудничества с Китаем по вопросам касательно сведений о происхождении коронавируса. Для получения доступа к нужным лабораториям, образцам и людям в Китае учёный предлагает оказать давление на власти КНР, вплоть до ввода всевозможных санкций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что разведслужбы Великобритании назвали правдоподобной версию о лабораторном происхождении SARS-CoV-2.

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