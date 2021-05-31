Чебоксары, , 07:00 — REGNUM В Чувашии по итогам первого квартала увеличился объём инвестиций в основной капитал. Чаще всего средства вкладываются на приобретение и модернизацию машин и оборудования. Такие предварительные данные опубликовал Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По данным ведомства, в первом квартале 2021 года в основной капитал Чувашии за счёт всех источников финансирования вложено 8163,5 млн рублей, что на 4,6% больше уровня первого квартала 2020 года (в сопоставимых ценах). В абсолютных цифрах рост инвестиций составил 695,3 млн рублей.

В структуре вложений наибольшую долю составляют расходы на машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, — 42,4%, или 3464,6 млн рублей.

Из общего объёма инвестиций 5166,7 млн рублей (63,3%) вложили организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства. Из них 2662,7 млн рублей (или 51,5%) составили привлечённые средства.

Данные приведены по полному кругу хозяйствующих субъектов.