Пекин, , 07:00 — REGNUM Объем выпуска облигаций в Китае в апреле достиг 5,8 трлн юаней (около $904,85 млрд), свидетельствуют данные центрального банка страны, сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

По данным Народного банка Китая, объем выпуска казначейских облигаций за указанный период достиг 495,8 млрд юаней, в то время как объем выпуска облигаций местных органов власти составил 775,82 млрд юаней.

В апреле объем выпуска финансовых облигаций составил 896,28 млрд юаней, в то время как объем выпуска корпоративных кредитных облигаций достиг отметки 1,4 трлн юаней. Объем выпуска ценных бумаг, обеспеченных кредитными активами, составил 77,65 млрд юаней, а объем выпуска межбанковских депозитных сертификатов достиг 2,1 трлн юаней.

По данным центрального банка страны, к концу апреля объем непогашенных облигаций, находящихся на хранении, достиг 121,1 трлн юаней.