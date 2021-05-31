Лос-Анджелес, США, , 06:52 — REGNUM Дуэйн Джонсон выложил в сеть постер будущей картины «Круиз по джунглям». Изображение было опубликовано 30 мая на странице актёра в Instagram.

В посте актёр отметил, что его впечатлила реакция поклонников на трейлер и добавил, что как он, так и его партнёрша по фильму Эмили Блант не могут дождаться момента, когда фильм выйдет в мировой прокат.

https://www.instagram.com/p/CPgWlCbrsut/

Напомним, премьера картины «Круиз по джунглям» состоится 30 июля 2021 года, снимает её режиссёр Жауме Кольет-Серра («Воздушный маршал», «Дитя тьмы»). В основу проекта лёг популярный аттракцион Диснейленда.

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