Буэнос-Айрес, , 06:51 — REGNUM Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) заявила о лишении Аргентины права на проведение футбольного Кубка Америки по футболу. Об этом сообщает пресс-служба конфедерации.

«КОНМЕБОЛ сообщает, что с учетом текущих обстоятельств решила не проводить Кубок Америки в Аргентине», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что организация рассматривает предложения других государств, которые выразили готовность принять турнир на своей территории.

В КОНМЕБОЛ также подчеркнули, что новое место проведения турнира по футболу будет объявлено в ближайшее время.

Кубок Америки по футболу должен был пройти с 13 июня по 10 июля в Аргентине и Колумбии. В конце мая 2021 года колумбийская сторона попросила конфедерацию перенести турнир на конец года из-за осложнённой социально-политической ситуации в стране, однако футбольные функционеры отказали в этом, лишив страну права проведения соревнования.