Южно-Сахалинск, , 06:50 — REGNUM На Сахалине 31 мая в Ногликах 1,5 годовалый ребёнок в детском саду упал в ёмкость с дезинфицирующими средствами. К вылету готовится борт санитарной авиации для транспортировки пострадавшего в детскую больницу Южно-Сахалинска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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После происшествия ребёнка доставили в ЦРБ. Известно, что пострадавшему на месте сотрудники детского сада оказали первую помощь. В больнице были проведены КТ-исследования, другие диагностические и лечебные мероприятия.

Сообщается, что состояние ребёнка стабилизировано. Для дальнейшего наблюдения и лечения принято решение отправить его в детскую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области восьмилетний ребёнок скончался после удара током.