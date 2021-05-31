Магадан, , 06:55 — REGNUM В Магаданской области полный курс вакцинации от коронавируса на утро 31 мая завершили уже 18 927 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Первым компонентом вакцины привился 23 351 житель Колымы. Всего вакцинировались чуть более 35% взрослого населения.

Врачи рекомендуют пройти супружеской паре вакцинацию перед запланированной беременностью за полгода.

«В каждом городском округе сформированы мобильные бригады, которые выезжают в отдалённые населённые пункты, в которых нет возможности организовать постоянно действующий прививочный пункт», — добавили в правительстве Колымы.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за прошедшую неделю, с 24 по 30 мая, привились от коронавируса 3523 человека, завершили вакцинацию, получив оба компонента препарата, ещё 4035 жителей островного региона.