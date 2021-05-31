Пекин, , 06:44 — REGNUM Индекс экспортных контейнерных перевозок Китая вырос за последнюю отчетную неделю, закончившуюся 28 мая, сообщили в Шанхайской транспортной бирже, передает агентство Синьхуа.

По данным биржи, средний индекс контейнерных перевозок в Китае (CCFI) составил 2296,36 пункта, что на 3,6% больше, чем неделей ранее. Суб-индекс для средиземноморской службы перевозок «вывез» на себе рос с недельным приростом в 9,6%

CCFI отслеживает спотовые и договорные ставки фрахта из китайских контейнерных портов по 12 маршрутам доставки по всему миру, основываясь на данных 22 международных перевозчиков. Индекс был установлен на уровне 1000 на 1 января 1998 года.