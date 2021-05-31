Вашингтон, , 06:41 — REGNUM В онлайн-магазине Microsoft Store появилась страница с информацией о будущей игре Two Point Campus. Об этом 31 мая сообщает портал Gematsu.

Издание отметило, что SEGA и британская студия Two Point пока официально не анонсировали этот проект. Игра будет представлять собой симулятор управления университетом, на странице Microsoft Store указано, что она выйдет на консолях Xbox One и ПК. Вероятно, что релиз также состоится на PlayStation 4 и Nintendo Switch, поскольку ранее на этих платформах вышла предыдущая игра разработчика.

Напомним, Two Point наиболее известна как разработчик симулятора управления больницей Two Point Hospital. Релиз этой игры состоялся 30 августа 2018 года.

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