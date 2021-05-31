Иркутск, , 06:40 — REGNUM Следствие добилось заключения под домашний арест бывшего заммэра Иркутска. Как следует из сообщения, опубликованного на сайте Октябрьского районного суда, ему предъявлено обвинение в получении трех взяток в крупном размере.

По версии следствия, мзду теперь уже бывший чиновник получил от организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2021 года стало известно о задержании девятерых сотрудников организаций сферы ЖКХ. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.8 ст. 204 УК РФ («Коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере»).

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