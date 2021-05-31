Новосибирск, , 06:43 — REGNUM Ситуация с электросамокатами тривиальная. Считает кандидат экономических наук, заведующая кафедрой инноваций и предпринимательства Новосибирского государственного университета экономики и управления Елена Разомасова.

«В Новосибирске кроме непростых климатических условий (зона резко-континентального климата), низкий уровень развития инфраструктуры. Даже в центральной части города, отсутствуют специально выделенные тротуары и дорожные покрытия для передвижения на самокатах и велосипедах. В результате, пешеходы вынуждены делить и без того скудные пространства с модным современным транспортом, — отмечает эксперт. — Хотя, безусловно, идея развития электросамокатов, как универсального вида транспорта для перемещения на небольшие расстояния, может разгрузить трафик городского движения и сделать жизнь горожан более комфортной».

Информация о том, что мэрия города планирует разработать маршруты для движения электросамокатов, а в Госдуме разрабатывают законопроект о перемещении на электросамокатах, по словам Разомасовой, свидетельствует о том, что проблемы, связанные с присутствием модного индивидуального транспорта, есть не только в Новосибирске.

«Если посмотреть на ситуацию с экономической точки зрения, существует ещё одна проблема. Стоимость одной поездки на электросамокате на расстояние до трёх остановок автобуса, троллейбуса и другого наземного транспорта — 50−60 руб, что несопоставимо по цене за аналогичную поездку маршрутных автобусов/троллейбусов с ценами 25−36 руб., — подчёркивает она. — В связи с чем, использование электросамокатов как транспортного средства не представляет экономического интереса для жителей города. Дорого и без внятной дорожной карты. Остаётся рассматривать электросамокаты как способ передвижения на незначительные расстояния по городу, где есть хоть какие-то инфраструктурные условия. При этом любая пересадка на классический вид транспорта, потребует дополнительных затрат: стоимость проезда из одной точки в другую может возрасти от 30 до 50%».

Поэтому пока, уверена эксперт, в Новосибирске электросамокаты можно отнести к услугам развлечения, «а как будут развиваться события дальше, покажет время».