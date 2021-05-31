Пекин, , 06:35 — REGNUM Объем операций на межбанковском денежном рынке Китая сократился в апреле на 22,19% в годовом исчислении и составил 95,5 трлн юаней (около $14,9 трлн), сообщил 29 мая Народный банк Китая, передает агентство Синьхуа.

В частности, в прошлом месяце объем сделок по обязательному РЕПО составил 85 трлн юаней, что на 17,32% меньше в годовом исчислении, в то время как объем прямых сделок РЕПО достиг 0,3 трлн юаней, что на 60,57% меньше в годовом исчислении, показали данные китайского Центробанка.

Объем операций по межбанковскому кредитованию достиг 10,1 трлн юаней, снизившись на 46,73% в годовом исчислении. В прошлом месяце средневзвешенная месячная процентная ставка по межбанковскому кредитованию составила 2,01%, оставаясь неизменной по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает банк.

Средневзвешенная месячная процентная ставка по сделкам РЕПО составила 1,96%, снизившись на 5 базисных пунктов по сравнению с мартом текущего года, показали данные банка.