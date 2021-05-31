Вашингтон, , 06:33 — REGNUM Возможность возврата к практике, позволяющей в ускоренном режиме провести депортацию нелегальных мигрантов начала рассматривать администрация Белого дома в США. Об этом 31 мая сообщает новостной портал Axios.

Уточняется, что министерство внутренней безопасности США планирует на следующей неделе провести обзор политики ускоренного выселения мигрантов. При этом окончательное решение по данному вопросу ещё не принято. По данным портала, будут рассматриваться различные варианты с целью построения упорядоченной иммиграционной системы.

Администрацию президента США Джозефа Байдена часто критикуют за слишком мягкий подход к нелегальной миграции. По мнению политических оппонентов американского лидера, следствием такой политики стал миграционный кризис, вызванный нарастанием притока нелегальных мигрантов из Мексики. Особенно жёстко Байдена критикуют за условия содержания несовершеннолетних нелегальных мигрантов на территории США.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что спикер палаты представителей США Ненси Пелоси оправдала вице-президента США Камалы Харрис за провал в миграционном вопросе.

Читайте ранее в этом сюжете: Пелоси оправдывает вице-президента США за провал в миграционном вопросе