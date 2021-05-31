Пекин, , 06:32 — REGNUM Установленная мощность морской ветроэнергетики, подключенной к энергосети Китая, достигла 10,42 млн кВт к концу апреля, сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

По данным Национального управления энергетики страны КНР, страна добилась выдающихся успехов в развитии морской ветроэнергетики в последние годы. Управление также отмечается, что за первые четыре месяца 2021 года выработка морской ветровой энергии достигла 9,94 млрд кВт/ч.

Китай продолжает делать ставку на развитие «зеленой энергетики», поскольку планирует выйти на пиковый уровень выбросов углерода к 2030 году и на уровень «углеродной нейтральности» к 2060 году.